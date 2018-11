El nou reglament intern que previsiblement aprovarà aquest dilluns la Comissió Executiva Federal del PSOE estableix que, en el cas que hi hagi una gestora, aquesta haurà de posar en marxa en 90 dies l'elecció d'un nou secretari general.

D'aquesta manera, tal com va defensar en reiterades ocasions l'actual líder socialista, Pedro Sánchez, durant el passat, una gestora tindrà com a principal missió l'obertura del procés per renovar la direcció del partit i la seva activitat quedarà fixada en un termini màxim.

Després de la dimissió de Sánchez com a secretari general del PSOE, l'1 d'octubre de 2016, la Gestora que va presidir Javier Fernández va estar al capdavant del partit durant vuit mesos i va trigar sis mesos a posar en marxa el procés electoral per triar un nou líder.

Així, com va prometre Sánchez en campanya i com es va acordar en la resolució política del 39 Congrés Federal, el nou 'Reglament Federal de desenvolupament dels Estatuts tos ', a què ha tingut accés Servimedia, regula la tasca de les gestores, tant a nivell federal com en tots els estaments del partit.

Segons l'article 342, "les comissions gestores, incloent als seus membres , les ha de decidir per la Comissió Executiva d'àmbit territorial superior a l'afectat, prèvia autorització per la Comissió Executiva Federal i prèvia emissió d'un informe favorable elaborat per la Comissió d'Ètica regional o de nacionalitat que correspongui ".

" la Comissió Gestora iniciarà la seva activitat amb l'autorització definitiva de la Comissió Executiva Federal i entre les seves funcions hauran d'incloure necessàriament la posada en marxa del procés que doni lloc a l'elecció d'un nou / a Secretari / a General i una nova Comissió Executiva en el termini de 90 dies, sense comptar, a aquests efectes, agost com mes hàbil ", afegeix.

Estableix també que," en el termini de 90 dies o, en cas de resultar impossible el compliment de desembre ho termini amb les mínimes garanties de normalitat, quan la Comissió Executiva Federal ho consideri oportú dins el termini més breu possible, es restablirà el funcionament normal del partit, procedint a l'elecció dels òrgans preceptius ". "La Comissió Gestora convocarà la celebració d'una assemblea o d'un Congrés per reiniciar l'activitat".

Amb el 'fantasma' del tumultuós 1 d'octubre que va acabar amb el primer mandat de Sánchez al PSOE, el nou Reglament també diu que "únicament donarà lloc a la constitució d'una Comissió Gestora quan dimiteixi la persona titular de la Secretaria General en l'àmbit municipal de gran ciutat, comarcal, provincial, insular, regional, de nacionalitat o federal".