El portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo , ha afirmat aquest dilluns que " estan ben lligats " els suports perquè el ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, < b> Luis de Guindos , sigui el pròxim vicepresident del Banc Central Europeu (BCE) .

el també ministre de Educació, Cultura i Esport ha fet aquestes consideracions en una entrevista a RNE recollida per Servimedia , on després de ser preguntat sobre si la marxa de Luis de Guindos suposarà una crisi a l'Executiu es va limitar a assenyalar que comportarà " un substitució ".

"Jo crec que (els suports) estan ben lligats", va valorar Méndez de Vigo , per en tot cas declarar-se una " persona cauta ??b>" a la qual "no li agrada vendre la pell de l'ós abans de caçar-lo". Tot i així, ha opinat que De Guindos es farà amb el lloc en ser una persona " molt apreciada a Europa " i un dels "artífexs d'això que anomenem miracle espanyol".

a més , ha lamentat les manifestacions de la portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Margarita Robles , que demanava que la candidata fora una dona . "Cal procurar posar al millor", va assenyalar Méndez de Vigo , que va demanar que en temes "importants" per a Espanya , com aquest, "no hi hagués aquest tipus de declaracions" .