Sota investigació una suposada agressió sexual a Màlaga a un menor de 14 anys que pateix discapacitat mental i que va ser comesa per dos germans de 11 i 14 anys, companys d'institut de l'agredit. Segons informa l' ' SER ', s'han obert diligències contra el suposat autor de la mateixa.

a més, l'emissora assegura que una altra baralla que va tenir lloc al centre educatiu en què estudiaven els protagonistes de l'agressió sexual, ha destapat el cas. La baralla en què van intervenir els professors perquè la cosa no anés a majors, va acabar al despatx del director i va anar aquí mateix on la víctima d'aquesta última baralla va denunciar els fets ocorreguts fa diversos mesos.

El centre educatiu va posar en mans de la Policia Nacional el cas en activar el protocol de maltractament escolar. En les primeres declaracions, la víctima no va denunciar els fets per vergonya, mentre que la mare s'ha personat com a acusació particular en denunciar l'agressió a la comissaria provincial de Màlaga.