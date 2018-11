El portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmat aquest dilluns que la proposta d'una Presidència simbòlica de Carles Puigdemont des de Brussel·les és "una cosa absolutament extravagant" i ha avisat que l'article 155 de la Constitució seguirà en vigor a Catalunya "fins que faci falta".

el també ministre d'Educació, Cultura i Esport s'ha pronunciat en estos termes en una entrevista a RNE recollida per Servimedia, on ha valorat que el impàs que viu Catalunya davant la falta d'un Govern "perjudica la imatge" d'aquesta comunitat autònoma "al món".

Va ??adduir que "el que estem veient ara és el sorgiment de les discrepàncies entre dos partits (PDECat i ERC) que tenen un objectiu "però que" en les seves polítiques difereixen i molt ". La secessió, els va advertir, és una cosa que el Govern "no consentirà".

En aquest sentit, va remarcar que l'article 155 ha deixat "les coses molt clares" i ha subratllat que aquest precepte constitucional seguirà en vigor "fins que faci falta". "És el que ha portat estabilitat a Catalunya, respecte a l'ordre constitucional i respecte a l'ordre autonòmic", va afirmar Méndez de Vigo.

Per tant, ha indicat que fins que no hi hagi un Govern a Catalunya constituït d'acord amb la llei i que es mantingui en el marc de l'Estatut d'Autonomia, aquest article constitucional seguirà en marxa. En aquest sentit, va rebutjar la Presidència simbòlica de la Generalitat per ser "una cosa absolutament extravagant".

Es va preguntar "què és això de tenir un president simbòlic que està a 1.500 quilòmetres" i ha remarcat que "això no és possible i el Govern no ho consentirà ", com tampoc permetrà una reforma exprés de la llei de Presidència que des del punt de vista jurídic" no té recorregut ".