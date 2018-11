L'aeroport de la ciutat de Londres ha estat tancat aquesta matinada a causa del descobriment d'una bomba de la II Guerra Mundial sense detonar que ha estat localitzada al moll Rei Jorge V del riu Tàmesi, segons ha informat ' el País '.

Des de la seva troballa, l'aeròdrom ha cancel·lat tots els vols previstos per al dia d'avui per motius de seguretat. Aquesta mesura afectarà més de 16.000 passatgers, tal com han assegurat mitjans britànics com ' BBC '. A través d'un comunicat i també en xarxes socials, l'aeroport ha informat de la localització de l'artefacte.

D'altra banda, el director de l'aeroport Robert Sinclair, ha instat els viatgers a contactar amb la seva companyia de vol per obtenir més informació: "s'aconsella a tots els viatgers que vagin a viatjar des de l'aeroport de Ciutat de Londres que contactin amb la seva aerolínia per obtenir més informació i no acudir a l'aeroport fins a nou avís ".

a més, ha assegurat les autoritats de l'aeroport estan" treballant de manera conjunta "amb la Policia Metropolitana i la Marina Reial britànica per procedir a la seva retirada.