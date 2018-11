Avui es compleix un any del segon congrés de Podem, Vistalegre II, en què el secretari general, Pablo Iglesias, i el secretari d'Anàlisi Política del partit, Íñigo Errejón, van pugnar pel lideratge en un pols que va guanyar l'encara líder de la formació estatge.

Un any després de la victòria de la candidatura d'Esglésies davant dels seus crítics, Podem viu les seves hores més baixes en les enquestes i Errejón es troba immers en la preparació de la seva candidatura per la Comunitat de Madrid.

Podem començar 2017 d'una manera intensa. Tots els ulls estaven posats en el conclave de febrer i estava en l'aire qui anava a seguir liderant el projecte polític. Ara, un any després, una altra trobada espera a la formació. Es tracta del "gran acte" que tindrà lloc al març i en què Podem vol reforçar el seu projecte de cara a les eleccions autonòmiques, municipals i europees de 2019 i les generals de 2020.

Des que es va celebrar el Consell Ciutadà de Podem el passat 13 de gener, després d'una absència mediàtica d'Esglésies de més de 20 dies després de celebrar-se les eleccions catalanes, des de Princesa han fet reiterades al·lusions a l'autocrítica que han d'efectuar per no haver sabut col·locar en el focus del debat la seva agenda social.

"UNITAT I HUMILITAT"

en aquest any, moltes coses han canviat en el si del partit morat. Mentre al febrer de 2017 Esglésies va proclamar "unitat i humilitat" al partit, amb qui s'enfrontés fa un any pel control del partit es troba treballant per optar a la Presidència de la Comunitat de Madrid, fruit d'un pacte entre Esglésies i Errejón , que, després de perdre davant de les tesis del líder de la formació, va ser relevdo com a portaveu del partit al Congrés.

Des de llavors han estat poques les ocasions en què se'ls ha pogut veure junts en públic, i més en rodes de premsa o intervencions al Congrés dels Diputats. Un dels temes en què sí que està bolcat Errejón a la cambra baixa és a la feina per a una possible reforma de la Llei Electoral. La passada setmana tots dos van estar junts en un acte en el Cercle de Belles Arts de Madrid en què van presentar les propostes de Podem per a una possible modificació de la Llei Orgànica de Règim Electoral General (Loreg).

Amb tot , cadascun treballa actualment per la seva part: Errejón intentant fer-se lloc en la Comunitat de Madrid, i Esglésies, tractant de reforçar el partit perquè no perdi força davant les pròximes cites electorals.