El Partit Popular i Ciutadans obtindrien la majoria per governar en 14 capitals espanyoles , així ho rebel·la una enquesta elaborada per GAD3 per al diari ' ABC '. Ciutats com Madrid , Valladolid , Saragossa , València , Cadis o Alacant, ara en mans d'altres partits, tornarien a ser governades pel Partit Popular .

Segons aquesta enquesta, elaborada entre el 31 de maig i el 7 de febrer , PP i C 's obtindrien la majoria en 35 capitals en el cas d'arribar a acords conjunts per a governar. Per contra, si la formació taronja pactés amb el Partit Socialista governaria en 20 ajuntaments .

D'altra banda, ' el País 'publica una altra enquesta ??b>, elaborada per Metroscopia aquesta setmana, les dades reflecteixen que el PSOE perdria un 18% dels seus votants. Un 45% de l'electorat socialista ??b> pensa que Ciutadans és el partit amb millor projecte de futur per a Espanya i un el 65% va aprovar la gestió del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.