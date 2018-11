Hisenda i els sindicats es tornaran a veure aquest dilluns, per donar nous passos en la negociació de la pujada salarial dels empleats públics per als propers anys.

En l'anterior trobada, el ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, va traslladar als representants sindicals la voluntat d'arribar a un acord, segons el coordinador de l'Àrea Pública de CCOO, Pepe Fernández, i fer-ho al mes de febrer, ja que el Govern té la intenció de presentar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) al març.

"si hi ha pressupostos, els agradaria tenir-lo (l'acord) a finals de febrer ja tancat, i si no hi ha pressupostos, s'ha compromès a que no hi hagi congelació salarial ia tirar endavant l'oferta pública d'ocupació de 2018 "via decret llei, va explicar el president de CSIF, Miguel Borra, en l'anterior reunió.

en aquest sentit, ha destacat que 2018" pot ser el primer exercici en el qual no només no es perdi emp llegeixo públic, sinó que seria la primera vegada en molts anys que comencem a recuperar una mica d'aquests 200.000 llocs de treball que s'han perdut durant la crisi ".

El punt de partida de la negociació és el plantejament que va fer Hisenda al setembre, segons el secretari general de la Federació d'Empleats de Serveis Públics (FeSP) d'UGT, Julio Lacuerda. Llavors va plantejar una pujada salarial de fins al 8% en tres anys, amb una part fixa del 5,25% i una altra vinculada als objectius de creixement del PIB i reducció del dèficit. La part fixa es repartiria amb un 1,5% el 2018, un 1,75% el 2019 i un 2% el 2020.

Per als sindicats, amb aquestes xifres no hi hauria acord perquè no permeten recuperar el poder adquisitiu perdut pels treballadors públics, que el situen entre un 13% i un 20% des de 2010. No obstant això, van aclarir que aquest és el principi de la negociació.