Escàndol a Oxfam . L'organització no governamental s'ha vist forçada a prendre decisions dràstiques després de confirmar els episodis d'explotació sexual, assetjament i descàrrega de pornografia de diversos dels seus treballadors.

Un dels casos més extrems gira entorn del director de l'ONG a Haití . Roland Van Hauwermeiren, de 68 anys , ha confessat que va contractar prostitutes menors d'edat després del terratrèmol que va desolar el país.

Aquest cas, esdevingut en port-durant 2010 , va involucrar a nenes de 14 i 16 anys que van ser gravades amb samarretes de l'organització al mig de la pràctica sexual.

Segons informa 'The Sun', l'edat de consentiment d'Haití és de 18 anys i la prostitució és il·legal . No obstant això, el pagament per sexe està prohibit segons el codi de conducta de la pròpia ONG, veient agreujat a més l'anar en contra de les directrius de l'ONU per als treballadors humanitaris.

Roland Van Hauwermeiren , director d'Oxfam a Haití.