Ignacio González, expresident imputat per presumpta gestió irregular al Canal d'Isabel II, està sent investigat per una suposada donació de 145.000 euros que González va fer a dues de les seves tres filles perquè compressin dos habitatges de protecció pública , segons informa OKDIARIO.

Els habitatges de protecció oficial estan reservades per a famílies la renda anual no superi els 35.000 o els 41.000 euros, ja que el màxim ingrés per persona es limitava als 6.000 i 7.455 euros.

"Els cònjuges Don Jaime Ignacio González González i Donya María Lourdes Cavero Mestre donen pura i simplement a seves filles Lourdes González Cavero i Patricia González Cavero la suma de 72.284,11 & euro; ". A més, també es deixa constància que el matrimoni després de realitzar la concessió, segueix tenint els béns suficients per subsistir i que "aquesta donació no perjudica els drets legitimaris dels seus hereus forçosos", assenyalen l es escriptures.

Segons OKDIARIO, l'expresident i la seva dona Lourdes Cavero van signar dues escriptures davant Eusebio Javier González Lasso de la Vega, notari. En total, dues donacions de 72.284,11 euros, amb data el 17 de desembre de 2010: una per a la seva filla Patricia i una altra per la seva altra filla Lourdes.

Els dos habitatges se situen al barri madrileny de Valdebebas. A més, ressalta una dada. El 2010, el mateix any, el matrimoni es va comprar l'àtic d'Estepona, pel valor de 741.000 euros. A les filles és han bloquejat els seus comptes bancaris per aclarir la situació.