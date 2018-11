Les carteres ministerials d'Educació i de Defensa han arribat a un acord per incloure en el sistema educatiu l'assignatura de 'Defensa de España' amb l'objectiu de reforçar la imatge de les Forces Armades i dels símbols nacionals, com l'himne , la bandera o la monarquia, tal com revela " eldiario.es ".

Segons el citat mitjà, la versió del Govern sosté que el futur temari d'aquesta matèria, que està relacionat amb les Forces Armades, les considera com un servei que proporciona" a la societat un servei públic essencial com la pau "que" disposen de mitjans i arrisquen la seva vida "o per evitar que la població de diferents països" es vegi privada dels seus drets bàsics ".

A més de les Forces Armades, la imatge de la Corona és una altra de les parts fonamentals del temari, en el qual es considera al Rei c om "símbol de la permanència i de la unitat d'Estat". Quan estigui tot redactat i acabat, ho plantejaran a la comunitat educativa.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ja va signar un acord amb l'Associació de Centres Autònoms d'Ensenyament Privat. Va aprofitar l'ocasió per manifestar que "és una bona manera de vertebrar la nostra nació".