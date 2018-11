Ciutadans insisteix a demanar al Congrés dels Diputats la creació d'una comissió d'investigació sobre els atemptats terroristes a Catalunya per millorar la coordinació i la prevenció en la lluita antiterrorista ??b>.

en l'exposició de motius de la proposició no de llei presentada Ciutadans recorda que en aquests atemptats, en agost de 2017 a Barcelona i Cambrils , van morir 17 persones i altres 152 van resultar ferides . Va haver-hi quatre detinguts, tres d'nacionalitat marroquina i una altra de Melilla .

Les investigacions posteriors, recorda la formació, "van confirmar la responsabilitat de Abdelbaky És Satti , imant de Ripoll i també ciutadà marroquí amb antecedents per tràfic de drogues , a la radicalització dels components de la cèl·lula terrorista ??b> ".

Aquests atemptats van ser els primers de jihadistes en sòl espanyol des dels perpetrats a Madrid l'11 de març de 2004 , però l'amenaça "ha estat molt present" a Espanya , i en els anys transcorreguts entre els dos successos s'han desarticulat nombroses cèl·lules terroristes, " i Catalunya en particular ha estat zona d'implantació de radicals islàmics ".

Des 2014 i fins la data dels atemptats, explica Ciutadans , s'havia aturat i posat a disposició judicial a 723 individus a relació amb operacions contra el terrorisme yihadist a , i en tot aquest temps l'actuació de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat "ha estat exemplar", demostrant "la seva professionalitat i la seva perícia", adquirida en les dècades anteriors a circumstàncies "sovint tràgiques".

No obstant això, la investigació dels atemptats a Catalunya ha demostrat " errors de coordinació i errors que entelen davant l'opinió pública la imatge de la nostra lluita antiterrorista, i que han sembrat dubtes sobre la preparació d'Espanya per fer front a aquesta amenaça ".

en particular, Ciutadans esmenta els" dubtes "al voltant de les comunicacions i avisos que els Estats Units va enviar al Govern ia la Generalitat sobre l'amenaça d'atemptat a Catalunya , així com sobre el nivell de col·laboració entre Policia Nacional , Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra . A això s'uneixen les "informacions preocupants" sobre el suposat intent de destruir proves d'aquestes comunicacions per part d'agents dels Mossos . "L'opinió pública té l'aspiració legítima de saber si el procés independentista de Catalunya ha pogut afectar negativament la coordinació entre cossos i la gestió de la lluita antiterrorista", argumenta la formació.

A més, es refereix a la "controvèrsia" sobre el paper del imant de Ripoll en la preparació de l'atemptat i en la radicalització dels seus autors, així com el fet que estigués fitxat i controlat per les forces de seguretat. Ciutadans creu també necessari aclarir les circumstàncies de l'explosió en una casa ocupada de Alcanar el dia anterior als atemptats en què va morir l'imam.

" Els Mossos es van presentar al lloc de l'explosió, on hi havia fins a 120 bombones de butà i explosius de fabricació casolana . No obstant això, tot i l'advertiment la jutgessa del Jutjat d'Amposta ??b> allà present, que sí va trobar indicis que en l'habitatge es podrien estar duent a terme activitats terroristes , no es va seguir una investigació que permetés impedir els atemptats de la Rambla l'endemà ", explica Ciutadans .

la formació recorda que altres països que han patit atemptats d'aquest tipus han obert investigacions parlamentàries per millorar la lluita antiterrorista ??b>. "No es tracta de depurar responsabilitats polítiques, sinó d'investigar a fons el que ha passat per millorar la preparació del nostre país davant d'una de les grans amenaces globals a dia d'avui", assegura.

Per això, la proposició no de llei emplaça el Congrés dels Diputats a crear una comissió d'investigació sobre aquests atemptats "de cara a valorar quines millores es poden dur a terme en la lluita antiterrorista, amb la finalitat última de millorar la seguretat de tots els espanyols", i per "reconèixer la tasca de les forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i altres forces policials, per la seva tasca en la lluita antiterrorista".