La Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) ha preguntat aquesta setmana a un examen de l' Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia si pot considerar-se "un cop d'Estat "el referèndum del passat 1 d'octubre a Catalunya i tot el relacionat amb el procés independentista.

la UNED va fer aquesta pregunta en un examen que va tenir lloc aquest dijous al matí de l'assignatura de Violència Política, que s'imparteix en el primer semestre del quart curs del Grau en Ciència Política i de l'Administració.

en el formulari d'aquest examen, al qual ha tingut accés Servimedia, la pregunta sobre el procés independentista a Catalunya era la tercera d'un total de tres. La primera es referia al "debat sobre la 'violència simbòlica'" i la segona a les "causes del terrorisme internacional".

La qüestió sobre l'1-O i el moviment secessionista tenia la següent formulació: " des d'un punt de vista acadèmic, pot considerar-se que ha passat a Catalunya la tardor passada com un cop d'Estat? Raoneu la seva resposta ".

" ENUNCIAT PROPOSAT "

la menció al "tardor passada" fa referència al referèndum il·legal de l'1-O a Catalunya ia altres decisions preses en aquests mesos per Junts per Sí i la CUP, com l'aprovació de les anomenades 'lleis de desconnexió' i l'aprovació al Parlament català el passat 27 d'octubre de la declaració unilateral d'independència.

a l'hora de respondre a les preguntes d'aquest examen, la UNED donava com instruccions als alumnes que les respostes havien de cenyir-se "al enunciat proposat "i no havien de excedir" les 15 o 20 línies com a màxim ".

L'assignatura de Violenci a Política, segons explica la pròpia universitat estatal, busca indagar sobre el fet que les maneres no pacífics de solucionar conflictes són "una constant al llarg de la història".

"ARREL" D' LA VIOLÈNCIA

La UNED indica que "l'atac físic a persones, objectes, símbols o institucions amb un cap polític ha donat lloc a repertoris d'acció que van des de les revolucions socials a les guerres, des dels cops d'Estat al terrorisme, des del magnicidi a moltes altres formes d'utilització de la violència amb sentit polític "

" la violència política, per tant ", s'afegeix," ha ocupat i ocupa un important lloc com a fenomen a estudiar i no podia deixar d'estar present en l'actual Grau en Ciència Política i de l'Administració. En aquest sentit, l'assignatura Violència Política s'aproximarà al fenomen de la violència d'arrel política i se centra en l'anàlisi de les seves causes i d'alguns tipus concrets de la mateixa ".