La velocitat als carrers de Madrid que tinguin un sol carril o un per sentit es limitarà a 30 km / h, i la d'aquelles en què calçada i vorera estiguin a un mateix nivell es reduirà a 20 km / h.

aquesta és una de les principals mesures que recull l'esborrany de l'Ordenança de Mobilitat, que van presentar aquest divendres la delegada de Medi Ambient i Mobilitat, Inés Sabanés , i el director general de Gestió i Vigilància de la Circulació, Francisco Javier López Carmona .

Altres novetats són que les motocicletes i bicicletes ja no podran circular ni aparcar a la vorera si hi ha lloc a la calçada , i, si no n'hi ha només en cas que deixin tres metres de pas per al vianant, i que s'establirà expressament una possibilitat que, segons López Carmona, ja és legal segons la normativa nacional: que els vianants podran circular per qualsevol punt dels carrers on la velocitat està limitada a 30 km / h

l'Ordenança també regularà l'ús del pa tinete elèctric i vehicles individuals semblants, que tampoc podran circular per la vorera. Finalment, a partir de 2025 ja no podran circular per Madrid els cotxes que no tinguin etiqueta ambiental.