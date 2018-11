El secretari general de Podem , Pablo Iglesias , ha assegurat aquest divendres que " tant de bo haguéssim fet un govern de coalició amb el PSOE " a la legislatura fallida de 2016 i va afirmar que espera que els socialistes " reconeguin " que " van equivocar ".

El dirigent de Podem < / b> es va pronunciar en aquests termes en una entrevista a TVE , recollida per Servimedia , a propòsit de la reforma electoral que volen impulsar amb Ciutadans .

Esglésies va insistir que aquests canvis no cal pensar-los en si beneficia més a una formació o una altra, sinó que va de " entendre " que cal facilitar l'entesa entre les diferents forces polítiques, perquè actualment " hi ha un problema d'incapacitat per arribar a acords ".

En aquest moment, i preguntat per la investidura fallida de 2016, quan després de les eleccions del 20 de desembre de 2015 no es va arribar a formar gobie rn, va dir que "tant de bo haguéssim fet un govern de coalició amb el PSOE". "Espero que reconeguin que es van equivocar", ha sostingut Esglésies sobre un temps en el qual es va arribar a postular com a vicepresident d'un hipotètic govern presidit per Pedro Sánchez.

va explicar que en aquest nou escenari electoral, el PP i el PSOE han d'entendre que hi ha quatre grans partits que van a competir. Així mateix, va tornar a mirar el PSOE per dir que els socialistes ja portaven en els seus programes electorals poder guanyar una major proporcionalitat en el sistema electoral.

va dir que el PSOE haurà de ser "respectuós" amb els seus electors perquè té un " contracte "amb ells i va esperar que compleixin amb aquests criteris de proporcionalitat electoral que defensen, ja que" els seus votants estaran decebuts si de nou menteix ". Es referia d'aquesta manera a la volta de Sánchez a la Secretaria General del PSOE i al fet que digués que estava més a prop de Podem en els seus nous ideals de partit, cosa que des de la formació estatge asseguren que no s'ha complert.

Va ??voler atreure d'aquesta manera al PSOE a un acord al qual esperen arribar en matèria electoral, atès que per canviar la < b> Llei Orgànica de Règim Electoral General (Loreg) cal la majoria absoluta de la Cambra Baixa . "És bo que aconseguim un ampli consens per a un sistema electoral més just", ha subratllat.

Finalment, preguntat per la proposta de Units Podem de rebaixar el dret a vot als 16 anys va explicar que, de la mateixa manera que un adolescent pot entrar a la presó si ha comès un delicte o casar-se amb aquesta edat, també pot votar. Aquesta mesura, ha dit, " parla bé d'un país ".