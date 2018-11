El coordinador general del Partit Popular , Fernando Martínez-Maíllo , ha sostingut aquest divendres que Ciutadans i Units Podem han fet gala d'una nova "sintonia" perquè tots dos " estan buscant vots i no una reforma electoral millor per a Espanya ". "Pretenen treure profit polític a través del que no aconsegueixen a les urnes", ha opinat.

En una entrevista a RNE recollida per Servimedia , < b> Maíllo es va referir així a la reunió que van mantenir ahir delegacions de tots dos partits per intentar materialitzar una reforma de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (Loreg) i de la qual Cs va sortir ressaltant que és "summament important" compartir "objectius" i Podem recalcant la "sintonia total".

"Curiosa o sospitosa", així va catalogar el 'número 3' de Mariano Rajoy a Gènova aquesta reunió. Va ser més enllà en dir que resulta " sorprenent " que " dos partits antagònics " diguin públicament que tenen " sintonia ". Ha opinat que això és així perquè tots dos " estan buscant vots i no una reforma electoral millor per a Espanya ".

Segons la seva opinió, amb aquesta proposta de reforma electoral pretenen " treure profit polític a través del que no aconsegueixen a les urnes ". Ha defensat que aquesta reforma necessitaria "consens" i que "el que no es pot permetre és fer-la per disminuir la representativitat i la capacitat d'influència de l'Espanya que habitualment no té veu".

"El que proposen crec que generaria bastant conflicte territorial ", ha destacat Maíllo , abans d'exposar la proposta del seu partit, que passa perquè tots es comprometin a donar suport a la llista més votada a futures eleccions. "Això sí que seria una gran reforma i podria entrar en vigor en les pròximes municipals i autonòmiques", ha reblat.