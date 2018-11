La compareixença d'Irene Montero dimecres passat en què va utilitzar l'expressió portaveus i "portavozas" continua donant que parlar. L'últim que ha carregat contra la portaveu del grup parlamentari d'Units Podem ha estat el periodista de 'COPE' i presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera.

El periodista radiofònic es preguntava a si mateix de manera irònica que si ell era "periodisto" en comptes de periodista, seguint el criteri d'utilització de les lletres "i" i "a" de Montero. D'altra banda, ha preguntat de manera indirecta a Irene Montero: "A veure Irene, això com va? ¿Els homes tenim veus i les dones teniu vozas? No consisteix només en ficar la pota. Cada un fica la pota, la recull i s'oblida. Doncs no, cal fugir cap endavant. Llavors, Irene Montera, caldrà reconèixer que no ets un càrrec públic, sinó una càrrega pública, i com volem ser molt feministes, farem l'impossible perquè el llenguatge acabi en ' a ' ".

També va fer ús de la ironia per parlar del medi periodístic en què es desenvolupa basant-se en el llenguatge que va utilitzar Montero, dient" radia "en lloc de ràdio.