Sota el lema ' Generació ESIC ', més de 800 preuniversitaris participaran aquest dissabte a Madrid en una jornada destinada a alumnes de Batxillerat i / o Cicles Formatius de Grau Superior , en la qual podran descobrir de forma divertida quines són les professions més demandades per treballar , conèixer l'experiència de professionals i els recorreguts professionals als quals poden accedir.

Segons ha informat ESIC , els assistents descobriran com els 'e-sports' han arribat per transformar la manera de comunicar de les marques ; per què acollir en el nostre desenvolupament diari comunicatiu conceptes com la presència digital , la reputació en línia , el ' branding ', les xarxes socials i la transparència ; per què les empreses han de passar d'una visió centrada en el consumidor a una visió centrada en la humanitat; per què la indústria de l'entreteniment està canviant a un ritme vertiginós en un context de transformació digital; o quines són les claus d'èxit de les sabatilles de moda de Pompeii , una signatura espanyola que arrasa entre els joves.

Aquest esdeveniment, que també se celebrarà a Barcelona , València , Sevilla , Saragossa , Màlaga , Pamplona i Granada , inclourà a més la presentació de les professions més interessants i demandades per treballar en el futur en l'àmbit de l'empresa, el màrqueting i el entorn digital . Els joves assistents podran conèixer el testimoni i experiències de destacats professionals i preguntar els seus dubtes i inquietuds directament.

La cita a Madrid tindrà lloc aquest dissabte , de 9.30 a 13.00 hores , al Teatre de la Llum Philips de Gran Via.