L'arxiu que França havia de ETA i que conté documents, armes i efectes ocupats a la banda terrorista a França en els últims 20 anys per les policia gala ja està a Espanya, segons ha informat aquest divendres el Ministeri d'Interior.

el trasllat d'aquest arxiu des de París a Madrid es va realitzar entre els passats dies 5 i 6 de febrer mitjançant un comboi de camions de la Guàrdia Civil , en l'anomenada 'Operació Mémoire vivante'.

El volum del material que constitueix aquesta imatge és molt valuós, precisa Interior, "ja que es compon de milers de documents i efectes, al que cal sumar una destacada quantitat de dispositius informàtics de gran capacitat d'emmagatzematge ".

Així, entre els documents de l'arxiu, tant en suport paper com en fitxers informàtics, els experts esperen trobar dades rellevants sobre el funcionament intern d'ETA, decisions estratègiques, autocrítiques sobre la realització d'atemptats terroristes, dades sobre l'extorsió coneguda com "impost revolucionari", notes internes d'aparells i comandos d'ETA, informació sobre potencials objectius, etc. Els analistes calculen que només en format paper hi hauria més de 40.000 folis de documentació, al que caldria afegir els documents en format digital, que s'estima en bastants centenars de terabytes.

"A més dels documents, el lliurament inclou també milers d'altres efectes que contribuiran a visualitzar l'abast de la barbàrie terrorista i la dignitat de la memòria de les víctimes del terrorisme. Entre ells destaquen les més de 300 armes i peces d'armes de tot tipus (pistoles, revòlvers, armes camuflades en objectes, llançagranades, etc.). armes que seran objecte d'estudis balístics per comparar-les amb atemptats sense aclarir que hagin estat comesos a Espanya ", va destacar el Ministeri d'Interior en un comunicat ..

el material, ja emmagatzemat i custodiat a Espanya, compleix dos objectius, segons informa Interior: potenciar la investigació dels crims d'ETA sense resoldre judicialment i contribuir a dignificar la memòria de les víctimes at ravés del treball del Centre Memorial amb seu a Vitòria.