Àrees de 36 províncies de 13 comunitats autònomes , que abasten geogràficament mitja Espanya , tenen aquest divendres avisos per fred, neu, onades altes o fortes ratxes de vent , en una jornada amb temperatures màximes a l'alça en la meitat nord peninsular i nevades a la codillera Cantàbrica, els Pirineus i punts del Sistema Central i el Sistema Ibèric .

< p> la predicció de la Agència Estatal de Meteorologia ( Aemet ), recollida per Servimedia , indica que aquest Vierne s haurà dos fenòmens adversos significatius: nevades a cotes molt baixes del Cantàbric, els Pirineus i zones de la meitat nord peninsular, i temperatures mínimes significativament baixes en àmplies zones de l'interior de la península .

Mitjana Espanya estarà en algun moment del dia amb avisos per fenòmens adversos , la major part d'ells per temperatures mínimes molt baixes . El s avisos per fred afecten 28 província s (majoritàriament en la meitat est peninsular ) fins poc després de l'alba o les 11.00 hores, segons les zones, ja que les temperatures mínimes oscil·laran entre -4 i -10ºC, i fins i tot podrien ser més baixes.

Aquests avisos es refereixen a Còrdova i Sevilla (Andalusia); Osca, Terol i Saragossa (Aragó); Albacete, Ciudad Real, Conca, Guadalajara i Toledo (Castella-la Manxa); Àvila, Burgos, Palència, Salamanca, Segòvia i Sòria (Castella i Lleó); Barcelona, ??Girona, Lleida i Tarragona (Catalunya); Alacant, Castelló i València (Comunitat Valenciana); Guipúscoa (País Basc), Cantàbria, Madrid, Navarra i la Rioja .

NEVADES

D'altra banda, els a aspectes per nevades s'amplien a 16 províncies del nord peninsular , on es pot acumular entre 2 i 15 centímetres de gruix de neu , segons les zones.

Hi ha avisos grocs per risc de nevades a Osca (Pirineus), Astúries i Cantàbria (excepte el litoral), Àvila i Segòvia (Sistema Central), Lleó i Palència (Serralada Cantàbrica), Zamora (Sanabria), Lleida (vall d'Aran), Navarra (Pirineu i centre), Sòria i La Rioja (Sistema Ibèric), Àlaba (conca del Nervión i Llanada), Guipúscoa i Biscaia (interior), i Burgos.

A més, tota la costa gallega i cantàbrica (Pontevedra, la Corunya, Lugo, Astúries, Cantàbria, Biscaia i Guipúscoa) compta amb l'avís groc per mar combinada del nord-oest amb onades de fins a quatre metres, i els avisos per vent es refereixen a Castelló ( interior nord) i Tarragona (prelitoral sud), per rach es d'entre 70 i 80 km / h.

DAVANT ATLÀNTIC

D'altra banda, un front atlàntic es desplaçarà cap a l'est i donarà lloc a precipitacions a l'àrea cantàbrica , on poden ser localment forts, i, amb menys intensitat, a la Meseta Nord. a la tarda arribaran al Sistema Central , el Sistema Ibèric i els Pirineus , i remetran a Galícia i la Meseta nord .

nevarà en cotes molt baixes (entre 400 i 800 metres a la meitat nord peninsular); s'esperen núvols i ruixats a Ceuta, Melilla i Balears , i el cel estarà molt ennuvolat a Canàries , amb pluges a les illes de major relleu. La resta de la península tindrà el cel clar.

Les temperatures màximes pujaran a la meitat nord peninsular i punts de la Meseta Sud, amb ascensos de fins a sis graus en zones de la Meseta Nord i de els Pirineus . Entre les capitals de província, farà més fred a Segòvia (3ºC com a molt), Àvila i Burgos (4ºC) i Vitòria (5ºC).