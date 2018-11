El 17 febrer 2017 sortia a la llum la sentència del cas Noós , el cas de corrupció més important de la història d'Espanya . No obstant això, la infanta Cristina no va ser condemnada per la Audiència de Palma . Segons aquesta, la Infanta desconeixia l'origen dels diners que el seu marit movia. Segons informa 'Els Replicantes' < / a> , això, segons el nou llibre de Pilar Urbano, podria ser fals.

Les 600 pàgines del llibre 'La Peça 25: Operació salvar la Infanta ' parlen dels gairebé tres anys que va durar el cas Noós i el que la Infanta va tenir a veure en ell, "ella és cooperadora, segons el jutge Castro. Sense ser qui és i sense estar on era, no hauria estat possible dur a terme aquesta trama. La filla del Rei emèrit és figura clau, sense ella el seu marit no hauria pogut delinquir. La infanta Cristina és l'arma ", comenta la periodista.