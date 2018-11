Alguna cosa està passant a Veneçuela. A més de la situació política per la qual travessen, al carrer es viu el nerviosisme dels ciutadans veneçolans. L'últim cas registrat és una discussió entre un jove de 17 anys i dos veïns -pare i fill- que, per 500.000 bolívars, va acabar amb l'assassinat de Yerson Eladio, de 17 anys.

Els mitjans locals van registrar que, pel que sembla, després de les confessions, s'ha arribat a la conclusió que la discussió va començar per diners, precisament a casa de Yerson.

Segons l'informe policial registrat, l'adolescent explicava la seva postura quan el pare del seu amic li va propinar un fort cop al cap amb un tub. Va perdre llavors el coneixement. Un cop inconscient, pare i fill, al costat de dos primes del assassinat, menors d'edat.

Després, van tallar el seu cos en trossos i el van cremar. Estan sortint informacions que, a més, van rostir i es van menjar les galtes, els braços, els glutis i les cuixes del jove.

Segons explica el diari Notitarde, després de descuartizarle, van enterrar els ossos de Yerson en una fossa al costat d'una muntanya.

No tot acaba aquí. El grup de criminals va tractar de cremar els ossos per fer-cendres. No obstant això, no ho van aconseguir. El familiars de Yerson van denunciar la desaparició. Posteriorment pare i fill van ser localitzats i obligats a confessar. Ho van fer davant els propis parents del noi, que també van acabar van denunciar l'assassinat al Cos d'Investigacions Científiques Penals i Criminalística.

La condemna encara no es coneix. < / p>