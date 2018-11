L'home de 87 anys va morir fa dues nits a Madrid després de ingerir una tassa de detergent que li va servir la seva dona, amb demència senil, pensant que era cafè, segons informa 'La Vanguardia' . La Direcció Superior de la Policia de Madrid va confirmar que els fets van passar dilluns a la tarda al districte de Usera , La primeres investigacions apunten a una badada de la dona que va confondre el detergent i l'home s'ho va prendre.

Una assistent social que es trobava fent tasques de la llar, va ser la que va avisar emergències després d'escoltar a l'ancià queixar-se de dolor. Una ambulància va acudir al lloc dels fets després que es donés l'avís i l'home va ser traslladat al Hospital 12 de Octubre amb un fort enverinament, en aquest hospital de la capital moriria hores més tard .

La policia, avisada per l'hospital, es va traslladar al lloc dels fets per recollir proves i per prendre declaració a la dona, que no ha estat detinguda .