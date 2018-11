L'actual episodi de temperatures mínimes gèlides va congelar 31 capitals de província entre aquesta matinada fins a poc després de l'alba, quan l'hivern travessa el seu equador i les nevades es restringiran aquest dijous al Cantàbric oriental.

La < b> Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) compta amb 767 observatoris repartits per tota la geografia espanyola que han pres dades de temperatures en aquestes primeres hores de dijous. De tots ells, un total de 463 s'han congelat en registrar mínimes de 0ºC o inferiors a aquest valor.

La major part de la península va estar entre quatre i set graus per sota del normal per aquesta època de l' any, i fins i tot va fer bastant mes fred del que és habitual en zones dels Pirineus, el Sistema Central i el Sistema Ibèric, on els termòmetres han marcat entre set i 10 graus menys de l'habitual.

les dades de la Aemet , recollits per Servimedia fins a les 11.00 hores d'avui, indiquen que l'inici d'aquest dijous va ser el més gèlid de l'hivern perquè totes les províncies espanyoles han registrat gelades en alguna zona i que 22 observatoris van mesurar temperatures de -10ºC o fins i tot més fredes, principalment en zones muntanyoses de Catalunya, Aragó i Castella i Lleó.

Els termòmetres van arribar aquest dijous a desplomar a -15,2ºC a Cap de Baqueira, nucli pertanyent al municipi de Naut Aran (Girona), fet que suposa una dècima més f ria que aquest dimecres. També hi va haver temperatures pràcticament siberianes de -14,9 a Martinet (Lleida); -13,9 a Santa Eulalia del Camp (Terol); -13,3 a La Molina (Girona); -12,8 a Molina d'Aragó (Guadalajara); -12,3 a Albarracín (Terol), i -12,0 a Vall de Boi (Lleida).

D'altra banda, els termòmetres de 31 capitals de província van marcar temperatures negatives, amb els valors més baixos a Terol (-10,9), Àvila (-8,9), Palència (-7,5), Segòvia (-7,3) i Conca (-6,4).

També es s'han congelat en les últimes hores Lleó (-5,5), Guadalajara i Sòria (-5,3), Zamora (-5,0), Madrid (-4,9), Valladolid (-4,3), Albacete ( -4,2), Lleida i Salamanca (-4,1), Ciudad Real (-4,0), Toledo (-3,9), Badajoz (-3,3) i Granada (-3,0). < / p>

Burgos (-2,6), Càceres (-2,4), Ourense (-2,2), Lugo (-1,9), Girona (-1,6), València (-1 , 4), Vitòria (-1,2), Osca (-0,9), la Corunya i Jaén (-0,7), Pamplona (-0,5) i Còrdova i Pontevedra (-0,3). < / p>

Tot i que les gelades s'han començat a generalitzar a mesura que avançava la setmana, les temperatures gèlides registrades no són extraordinàries. Únicament s'ha batut un rècord de temperatura mínima, ja que Lanzarote va viure aquest dimecres la matinada més fresca de febrer des de 1977, any en què comença la sèrie històrica, en baixar els termòmetres a 7,6ºC. L'anterior efemèride datava de l'1 de febrer de 2005, amb 9,4ºC.