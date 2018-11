La despesa real de les famílies va mantenir un crecimiendo mitjana anual del 2,5% entre 2013 i 2017, segons un article publicat aquest dijous pel Banc d'Espanya.

L'article, titulat 'La influència de l'entorn social en les decisions de consum de les llars a Espanya 'i signat per José María Casado , membre de la Direcció General Adjunta d'Economia i Investigació del Banc d'Espanya , assenyala que "el dinamisme del consum de les llars en béns i serveis està sent un dels principals determinants de la recuperació de l'economia espanyola".

Entre les causes d'aquest "bon comportament del consum" Casat explica que ve explicat "en bona part per l'avanç de les rendes de les famílies, com a conseqüència de la recuperació de l'ocupació, i per la millora de les condicions financeres derivades de la moderació del cost del crèdit, així com per la relaxació en les condicions d'accés al finançament ".