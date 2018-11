Els preus dels carburants han experimentat petites variacions durant l'última setmana, ja que el dièsel ha baixat un 0,1%, de manera que suma dues setmanes de lleus descensos després d'encadenar sis a l'alça, mentre la gasolina ha pujat un 0,1%, i suma set setmanes d'increments.

Segons les dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea recollits per Servimedia, el preu de la gasolina se situa aquesta setmana a els 1,257 euros per litre, un 0,08% més cara que fa una setmana, quan costava 1,256 euros. Si és el cas, està en màxims des d'abril de 2017.

En el cas del gasoil, que es manté en màxims des de juliol de 2015, el preu d'aquesta setmana és de 1,163 euros per litre, un 0, 09% menys que els 1,164 de la setmana anterior.

amb això, en comparació amb fa un any, els preus dels dos carburants pugen. El cost per al consumidor de la gasolina ha pujat un 0,9%, mentre que el del gasoil ho ha fet un 3,4%.

Amb els preus de l'última setmana, omplir un dipòsit de 55 litres de gasolina costa 69,14 euros, sis cèntims més que la setmana anterior, mentre que un dipòsit d'un vehicle de gasoil comporta una despesa de 63,97 euros, cinc cèntims menys que en la referència anterior.

l'import mitjà dels dos carburants a Espanya segueix per sota tant de la mitjana de la Unió Europea com de la zona euro. En l'última setmana, a la UE-28 el preu de la gasolina es va situar en 1,388 euros per litre, mentre que el del dièsel ho va fer en 1,284 euros. Així mateix, a la zona euro el preu de venda al públic del litre de gasolina es va fixar en 1,426 euros per litre i el del gasoil a 1,283 euros.