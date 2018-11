El portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo , es va defensar aquest dijous de les crítiques a la candidatura del ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, a la Vicepresidència del Banc Central Europeu (BCE) dient que " cal posar al millor candidat amb independència que sigui home o dona ".

en una entrevista a Antena3 recollida per Servimedia , el també ministre de Educació, Cultura i Esport va sortir així al pas de les crítiques del PSOE pel fet que el Govern hagi anteposat la candidatura del ministre de Economia, Indústria i Competitivitat a la vicepresidenta del BCE a la d'una dona. < / p>

" No m'han agradat les declaracions de la portaveu del PSOE (Margarita Robles)", va admetre el portaveu del Executiu , per a tot seguit enaltir la gestió del ministre que " va salvar a Espanya del rescat i va permetre que part del sistema espanyol fos sanejat ".

Segons la seva opinió, Guindos té" totes les credencials del món "per optar a aquest lloc. A més, ha recomanat al PSOE "ser elegant" en temes com aquest, que són prerrogativa del Govern . "Aquí ens falta una mica de cultura europea", va reflexionar.

Dit això, ha valorat que Guindos té "moltes possibilitats" per a fer-se amb la Vicepresidència del BCE . "Espanya mereix ser-hi, hi ha un deute pendent amb Espanya , que és un país que ha fet les coses molt bé en matèria econòmica", ha defensat.

"Crec que és la persona a hores d'ara per a aquest lloc i espero que això que pensem nosaltres també ho pensin els altres ", ha afirmat, i alhora ha dit no tenir" ni idea "de qui substituirà en el Ministeri d'Economia a < b> Guindos en el cas que es confirmi aquest nomenament.

la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal , també s'ha referit a la candidatura de Guindos a la Vicepresidència del BCE . Ho va fer en una entrevista a TVE recollida per Servimedia en la qual el va definir com una "persona molt capacitada i amb gran professionalitat " que és " reconeguda internacionalment ".

Va ??confessar sentir-se" orgullosa i contenta "davant l'eventual arribada de Guindos al BCE , perquè aquesta situació és" bona per a Espanya " . Va mostrar la seva sorpresa després de les crítiques del PSOE pel fet que el Govern hagi anteposat la candidatura Guindos a la d'una dona.

a més, va menysprear el posicionament dels socialistes per emprar "un argument que cau pel seu propi pes" i ha comentat que l'altre candidat per a la Vicepresidència del BCE -en referència a Philip Lane – és "un irlandès i no una irlandesa". Cospedal va sentenciar davant aquesta polèmica que "la persona que estava en millors condicions és Luis de Guindos . Això és el que hi ha".