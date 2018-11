La compravenda d'habitatge es va situar en 48.956 transaccions al desembre de 2017 , el que suposa un augment del 4,5% en comparació del mateix mes de l'any precedent , segons ha informat aquest dijous el Consell General del Notariat .

Per tipus d'habitatge , la venda de pisos va mostrar un increment interanual del 3,6% . En concret, en els pisos de preu lliure es va incrementar un 4,5% . Aquest augment de les transaccions de pisos lliures es va deure tant a l'expansió de les de pisos de segona mà (+ 3,8%) com a la de pisos nous (+ 9,5%). Per la seva banda, la venda d'habitatges unifamiliars va mostrar un increment del 8% interanual.

En termes de preu mitjà, el metre quadrat dels habitatges comprades al desembre va arribar els 1.383 euros , reflectint així un augment del 1,8% interanual.

Aquest increment del preu per metre quadrat dels habitatges es va deure tant al augment del preu dels habitatges unifamiliars (+ 5,8%) com al dels pisos (+0,6%).

per la seva banda, el preu per metre quadrat dels pisos de preu lliure es va incrementar un 0,7% . Dins d'aquests, el dels de segona mà es va situar en els 1.492 euros (0,9% interanual) i el dels pisos nous a 2.004 (-4,2 % interanual).

Els notaris informar a més que el nombre de nous préstecs hipotecaris realitzats en el mes de desembre va ser de 29.142 , la qual cosa suposa una baixada del 4 , 3% interanual . La quantia mitjana de tals préstecs va ser de 183.790 , reflectint així un increment del 0,1% interanual .

Per la seva banda, els préstecs hipotecaris destinats a l'adquisició d'un immoble es van reduir al desembre un 0,5% interanual (21.550 préstecs), a causa tant al lleuger descens en la concessió de préstecs per a l'adquisició d'un habitatge (-0,2% interanual) com a descens dels préstecs hipotecaris per a l'adquisició d'altres immobles (-4,6% interanual).

la quantia mitjana dels préstecs per a l'adquisició es va mantenir en els 148.455 euros (0,0% interanual). En el cas dels habitatges, el capital mitjà va ser de 138.694 euros , que suposa un decrement del 0,1% interanual , i per a la resta d'immobles el préstec mitjana va arribar als 271.650 euros (+ 5,8% interanual).