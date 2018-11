La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal , va descartar aquest dijous la reinstauració del servei militar obligatori a Espanya, com pensa reintroduir a França el Govern d'Emmanuel Macron, perquè percep que "la societat espanyola no està preparada per a això ".

Així es va pronunciar Cospedal, en una entrevista a TVE recollida per Servimedia, en què va deixar clar que" no veig que la societat espanyola pogués acceptar en aquest moment "recuperar el servei militar obligatori.

Davant d'aquest eventual rebuig dels espanyols, va confirmar que no es planteja emular Macron proposant una mesura d'aquest tipus. "La societat espanyola no està preparada per a això i no ho acceptarà. No ho vaig a proposar", va dir.

La ministra va aprofitar per recordar que a Espanya ja existeix la figura del reservista voluntari, en referència a aquelles persones que desitgen aportar, voluntària i temporalment, les seves capacitats en les missions que duen a terme les Forces Armades.

Cospedal ha afirmat que li "podria semblar bé i entra dins del normal" que els espanyols coneguessin la tasca i els valors que provenen de les Forces Armades. Per això, ha recordat que aquesta setmana el Ministeri de Defensa ha rubricat un conveni de col·laboració amb la Associació de Centres Autònoms d'Ensenyament Privat (Acade) per portar la cultura de defensa als col·legis i que els joves espanyols coneguin de primera mà la tasca i els valors que emanen de les Forces Armades.

Ha afirmat que li agradaria fer extensible aquest conveni a l'escola pública i ha comentat que "el sentiment de pertinença al país està més desenvolupat en el poble francès que al poble espanyol ".