La direcció de Bankia ha rebaixat a 1.602 el nombre d'afectats pel ERO que es va a dur a terme en el grup financer després de la fusió amb BMN, segons han informat aquest dijous els sindicats, amb el que es facilita un acord entre les parts.

"Gràcies a les mobilitzacions de la plantilla ia la repercussió mediàtica, Bankia ha cedit, i es compromet en ferm i en acta, a unes condicions mínimes que garanteixen l'objectiu principal d'aquesta negociació: la voluntarietat de l'ERO ", van assegurar els sindicats en un comunicat conjunt.

la xifra inicial plantejada per Bankia era que l'ERO afectés 2.510 treballadors, xifra que es ha anat rebaixant en successives reunions, fins situar-se en 1.602, xifra en línia amb les reclamacions sindicals.

Bankia ofereix als sindicats que, d'una banda, els empleats puguin accedir des dels 55 anys a la prejubilació en general, encara que l'edat es fixa en 54 en les comunitats d'Andalusia, Múrcia, al icante i Balears. A més, hauran de tenir un mínim de 15 anys d'antiguitat.

Els treballadors que es prejubilin rebran un percentatge del salari brut total del 60% com a indemnització fins als 61 anys, 62 o 63 anys en funció de la edat que tinguin quan s'acullin a l'ERO. Es preveu que se segueixi aplicant el conveni especial subscrit per l'entitat amb la Seguretat Social fins els 63 anys.

D'altra banda, els menors de 55 anys rebrien una indemnització de 30 dies per any treballat amb un topall de 22 mensualitats, a més d'un plus d'antiguitat de 1.500 euros per cada tres anys de prestació de serveis sense límit d'antiguitat.

quant a les baixes per mobilitat geogràfica no acceptada, es recull que la indemnització serà l'import de 30 dies per any treballat amb un límit de 22 mensualitats. Els treballadors afectats per la mobilitat rebran en 3.00 euros (de 80 a 100 quilòmetres) i 15.000 euros (si hi ha mobilitat entre illes i península).