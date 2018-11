La proposta de moció de censura per part d'Esquerra Republicana cerca "al diàleg bilateral amb el futur Govern de la Generalitat i per arribar a una resolució democràtica a les demandes expressades de forma permanent a Catalunya".

l'encarregat de presentar la moció, Joan Tardà, va buscar sumar el major nombre de vots possibles amb el seu discurs. No obstant això, va cridar l'atenció la comparació que va establir entre els presos de Catalunya i altres líders de la independència com Mahatma Gandhi i Nelson Mandela.

"la Justícia espanyola pretén condemnar a 30 anys de presó als seus líders, tot i que per a això hagin hagut de infringir drets fonamentals. Mai es va atrevir l'Imperi Britànic a aplicar el delicte de rebel·lió a Gandhi, que també lluitava sense violència per la independència de l'Índia. de fet, per la seva crueltat només pot comparar-se a la Justícia de la Sud-àfrica de l'apartheid, que va condemnar a cadena perpètua a Nelson Mandela ", va ser el que va dir exactament el diputat.

No obstant això, el vot del PSOE no ho va aconseguir. Es va aliar amb Ciutadans i PP per mantenir a Rajoy com a president.