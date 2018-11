La direcció de Podem es va mostrar aquest dijous " optimista ??b>" per la reunió que mantindrà durant el matí d'avui amb Ciutadans a propòsit de la reforma de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (Loreg), però posarà l'accent en el fet que per arribar a un acord fructífer cal atraure el PSOE .

Així es va expressar Irene Montero , portaveu de Units Podem , en una entrevista a Telemadrid , recollida per < b> Servimedia , en la qual va cridar als socialistes a sumar-se a un possible acord en matèria electoral. "El PSOE hauria de pensar en el bé d'Espanya", ha subratllat la dirigent del partit morat.

A la reunió que començarà a les 10.00 hores al Congrés dels Diputats , Montero va dir que espera trobar punts d'acord i " propostes de consens " que permetin " acostaments " en aquest sentit entre les dues formacions.

Encara que ha matisat que "no podria seure en un gabinet de ministres amb els senyors de Ciutadans ", va assenyalar que poden arribar a acords en aspectes com el de la reforma electoral perquè "no és per el bé del partit, sinó pel dels espanyols ".

el secretari general de Podem , Pau Església s, va allargar ahir a la nit la mà a < b> PP i PSOE per abordar un possible canvi en la Loreg en un acte al Cercle de Belles Arts de Madrid , en el qual va constatar que l'aparició de noves forces polítiques fa que en el futur hi hagi d'haver " governs de coalició ".

"Estem proposant un acord de país", ha subratllat Iglesias sobre la seva proposta de canvi en la Loreg , que recull, entre altres mesures, rebaixar l'edat del vot als 16 anys, la derogació del vot pregat i la implantació de llistes cremallera per a una major representació de la dona en el Congrés dels Diputats .

Després d'anunciar que ha encarregat a Irene Montero que contacti amb PP i PSOE per abordar també amb aquests partits una possible reforma de la Loreg sense modificar la Constitució , el líder d' Podem va sostenir que podran "raonar" amb els socialistes i va emplaçar el PP a sumar-se a aquest diàleg sense " imposicions " ni " arrogància ".

Esglésies va apuntar que, la reforma electoral que defensen, constata la " voluntat de diàleg " de Podem però no és la modificació que ells realitzarien com a partit. Es tracta d'una proposta, va explicar, per atreure a la resta de formacions per avançar en aquest sentit.

"Hem tractat de construir propostes que puguin generar consens amb altres actors polítics. Vull deixar clar que el que hem dissenyat no és el sistema electoral que li agradaria a Podem . a nosaltres ens agradaria un sistema electoral molt diferent. Portem propostes que no són de partit, sinó que són propostes de país ", ha subratllat.