El temporal dels últims dies es limita aquest dimecres a l'àrea cantàbrica, encara que la neu i el gel a la calçada van obligar aquest matí a mantenir restriccions a menys de 200 quilòmetres de carreteres nacionals de set províncies del nord i l'est de la península (Astúries, Burgos, Cantàbria, Castelló, Lleó, Lugo i Palència).

Segons les dades de la Direcció General de Trànsit (DGT) sobre l'estat de les carreteres, recollits per Servimedia a les 11.00 hores , en aquest moment hi havia 303 trams de carreteres afectades per la neu o el gel, dels quals 67 estaven tancats a la circulació de vehicles (nivell negre), en 101 era necessària la utilització de cadenes o portar pneumàtics d'hivern (vermell), en 50 hi havia restriccions als camions (groc) i en 85 la neu a la calçada condicionava el trànsit (verd).

Un total de 41 trams de carreteres pertanyien a la xarxa principal i les nevades complicaven la circulació en al voltant d'1 90 quilòmetres de la Xarxa de Carreteres de l'Estat.

Amb el nivell vermell (és a dir, els cotxes poden anar a 30 km / hi amb cadenes o pneumàtics d'hivern i està prohibida la circulació de camions, autobusos i vehicles articulats) hi havia prop de 135 quilòmetres de carreteres nacionals distribuïts en quatre províncies, entre ells els ports de Sant Glorio (N-621) tant en el seu vessant càntabra com lleonesa; Pajares (N-630); al costat asturià i el lleonès; Pontón (N-625), a Lleó; Els Torns (N-629), a Cantàbria, i L'Espina (N-634) a Astúries. El mateix passava amb la N-232 a Morella (Castelló).

A més, hi havia nivell groc (és a dir, prohibició de circulació a camions i vehicles articulats, i cotxes i autobusos a un màxim de 60 km / h) en poc més de 140 quilòmetres de carreteres nacionals a Astúries (AP-66 a El Moclín), Burgos (N-629 a Aguera), Palència (N-611 a Aguilar de Campoo) ia Castelló (N-232 a Morella ).

el temporal dels últims dies es limita aquest dimecres a l'àrea cantàbrica, encara que la neu i el gel a la calçada van obligar aquest matí a mantenir restriccions a menys de 200 quilòmetres de carreteres nacionals de set províncies del nord i l'est de la península (Astúries, Burgos, Cantàbria, Castelló, Lleó, Lugo i Palència).

Segons les dades de la Direcció General de Trànsit (DGT) sobre l'estat de les carreteres, recollits per Servimedia a les 11.00 hores, en aquest moment hi havia 303 trams de carreteres afectades per la neu o el gel, dels cuale s 67 estaven tancats a la circulació de vehicles (nivell negre), en 101 era necessària la utilització de cadenes o portar pneumàtics d'hivern (vermell), en 50 hi havia restriccions als camions (groc) i en 85 la neu a la calçada condicionava el trànsit (verd).

Un total de 41 trams de carreteres pertanyien a la xarxa principal i les nevades complicaven la circulació en al voltant de 190 quilòmetres de la xarxa de carreteres de l'Estat.

amb el nivell vermell (és a dir, els cotxes poden anar a 30 km / hi amb cadenes o pneumàtics d'hivern i està prohibida la circulació de camions, autobusos i vehicles articulats) hi havia prop de 135 quilòmetres de carreteres nacionals distribuïts en quatre províncies, entre ells els ports de Sant Glorio (N-621) tant en el seu vessant càntabra com lleonesa; Pajares (N-630); al costat asturià i el lleonès; Pontón (N-625), a Lleó; Els Torns (N-629), a Cantàbria, i L'Espina (N-634) a Astúries. El mateix passava amb la N-232 a Morella (Castelló).

A més, hi havia nivell groc (és a dir, prohibició de circulació a camions i vehicles articulats, i cotxes i autobusos a un màxim de 60 km / h) en poc més de 140 quilòmetres de carreteres nacionals a Astúries (AP-66 a El Moclín), Burgos (N-629 a Aguera), Palència (N-611 a Aguilar de Campoo) ia Castelló (N-232 a Morella ).