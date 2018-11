El president del Govern, Mariano Rajoy, va carregar aquest dimecres contra el líder de Podem, Pablo Iglesias, i ha qualificat de "preocupant" la seva posició de "jutge instructor, fiscal i tribunal sentenciador" en matèria de corrupció.

el cap de l'Executiu s'ha expressat en estos termes en la sessió de control al Govern al Congrés dels Diputats a propòsit d'una pregunta d'Esglésies sobre la trama 'Gürtel' i si l'ha "sorprès" que l'exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa reconegués davant el jutge que el seu partit es va finançar de manera il·legal .

Rajoy va contestar a Esglésies referint-se a l'escassetat de propostes de Units Podem en matèria de corrupció i ha qualificat de "preocupant" que el secretari general de Podem "es nom a si mateix jutge instructor, fiscal i el tribunal sentenciador" davant els casos de corrupció de la resta de formacions i, especialment, del PP. "Ha deixat vostè molt curt al senyor Torquemada, senyor Iglesias", va sostenir el president del Govern.

Tot seguit, Rajoy va aprofitar per llançar una advertència a Iglesias al respecte: "Té vostè una certa confusió, i exagerar i sobreactuar no li va a treure de la mateixa. va haver de aplicar-se el canviar una mica els criteris que utilitza habitualment ".

També va carregar contra la posició de Podem sobre Catalunya i va dir a Iglesias que no li ha vist "molt clar" a l'escenari català. "No ha sabut defensar ni la unitat nacional, ni la sobirania nacional, ni l'imperi de la llei" , va dir.

Esglésies va recordar a Rajoy les seves declaracions a la Comunitat Valenciana quan , al seu entendre, es posicionava al costat de persones com Rita Barberá i Francisco Camps i "les seves credencials eren la corrupció". "Tot el seu partit està acusat de corrupció i el seu nom apareix en els papers de Bárcenas" , ha denunciat el líder d'Podem en la sessió de control, en què va acusar el president del Govern de no lluitar contra la corrupció.

També es va referir a la proposta que va llançar aquest dimarts el PP perquè els qui siguin condemnats per rebel·lió i sedició no puguin ser indultats, com consta en les esmenes presentades ahir a la nit pel Grup Parlamentari Popular al Congrés dels Diputats a la proposició de llei del PSOE de reforma de la Llei de 18 de juny de 1870 regles per a l'exercici de la Gràcia d'Indult.

"Ahir van tenir el desvergonyiment de proposar a diverses esmenes que alguns delictes no prescriguin, però no van dir que no prescriguin els delictes de corrupció. I sap per què? Perquè si els delictes de corrupció no prescrivissin alguns de vosaltres, potser, acabaven a la presó " , ha afirmat Iglesias.