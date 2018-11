El considerat cervell financer de la trama 'Gürtel', Ramón Blanco Balín, declara avui al judici per la branca valenciana de la trama corrupta. El seu testimoni és rellevant després que el cap de la xarxa, Francisco Correa, i els seus més directes col·laboradors, Pedro Crespo i Álvaro Pérez `El Bigotes, declaressin que el PP valencià es finançava amb diner negre i apuntessin com a responsables a Ricardo Costa i Francesc Camps.

Tots ells, a excepció de Camps, s'asseuen a la banqueta de l'Audiència Nacional des de l'15 de gener passat acusats de finançar il·legalment al PP valencià. La Fiscalia demana per a Blanco 15 anys de presó per sis delictes fiscals. Ara està per veure si se suma a l'estratègia dels encausats que ja han declarat, reconeixent pagaments d'empreses a canvi de contractes públics i emissió de factures falses, per intentar rebaixar la petició de pena del ministeri públic.

p> El judici va començar amb la declaració de nou empresaris que, previ pacte amb la Fiscalia, van reconèixer haver pagat el PP a canvi d'adjudicacions. A continuació, Correa va explicar el mecanisme pel qual aquests donants es feien càrrec del pagament de serveis prestats per les seves empreses al PP durant les campanyes electorals de 2007 i 2008.

Però el testimoni que va trencar totes les previsions va ser el de l'exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa, que va admetre que va dir a Orange Market el nom dels empresaris als quals havia de facturar els actes de les campanyes de les eleccions municipals i autonòmiques de 2007 i de les generals de 2008. Costa va acabar assegurant que el president autonòmic, Francisco Camps, era el màxim responsable de les decisions que es van prendre.

Blanco Balín, exconseller delegat de Repsol, està considerat l'artífex de l'entramat financer de la 'Gürtel'. Com a tal, va ser membre dels consells d'administració de moltes de les empreses de Correa i figura com a suposat responsable de blanquejar dels diners que obtenien de comissions il·legals que van pagar empresaris per aconseguir contractes públics.

En concret, Blanco Balín, economista, amic de l'expresident del Govern José María Aznar i gestor de fons a Espanya del broker Arturo Fasana, està acusat d'haver comès presumptament diversos delictes contra la Hisenda Pública en els anys 2005, 2006, 2007 i 2008, en la peça on s'investiga el finançament irregular del PP valencià en les campanyes de les eleccions autonòmiques i municipals de 2007 i en les generals de 2008.

Durant la instrucció de la causa, l'Audiència Nacional va acordar l'embargament de tres pisos i dos locals propietat de l'empresari per cobrir la fiança civil de 8,7 milions d'euros per la seva presumpta participació en els suposats delictes electorals que es van cometre a València.