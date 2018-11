Ciutadans i Podem es reuniran demà, dijous, per tal de parlar sobre la reforma de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (Loreg), amb la voluntat d'iniciar una negociació perquè aquesta norma guanyi en proporcionalitat.

Ciutadans ha convocat Podem per a aquest dijous per tal d'aprofundir en la reforma de la Loreg. Es tracta de la primera reunió del partit taronja des que va anunciar que anaven a iniciar trobades bilaterals amb altres formacions per avançar en aquesta direcció, ja que considera que els treballs estan paralitzats a la subcomissió que tracta aquesta matèria al Congrés dels Diputats. < / p>

la data de la trobada que mantindran els equips designats pels dos partits es va concretar després d'una conversa telefònica que van mantenir el líder de Ciutadans, Albert Rivera, i el de Podem, Pablo Iglesias, en la qual van coincidir en la manca de proporcionalitat de la Llei Electoral, que Ciutadans vol modificar amb la vista posada en les eleccions autonòmiques i municipals de 2019 i les generals del 2020.

Segons han indicat fonts de Podem a Servimedia, l'equip de treball de la formació d'Esglésies ho liderarà la portaveu d'Units Podem al Congrés, Irene Montero, i previsiblement també acudirà el secretari d'Organització de la formació domicili, P ablo Echenique.

Les mateixes fonts han explicat a aquesta agència que per Podem l'objectiu de la reforma de la Loreg "ha de ser guanyar en proporcionalitat i fer vàlid el principi una persona, un vot". A més, des Podem sostenen que porten conversant des de finals de l'any passat amb Ciutadans per abordar aquesta reforma. En aquestes converses, expliquen, s'ha traslladat al partit de Rivera "les bondats de canviar la fórmula de repartiment, de D'Hondt a Sainte-Laguë, i els pocs efectes sobre la proporcionalitat de canviar nombre total màxim de diputats i nombre mínim per província ". El mètode Sainte-Laguë assigna escons de manera proporcional per llistes electorals.

REFORMA PER ALS "PROPERS MESOS"

Esglésies i Rivera aparquen d'aquesta manera les diferències que mantenen en altres temes i els seus equips negociadors s'asseuran a dialogar en el que sembla ser un dels assumptes en què pot produir-se un acord entre aquests partits.

el líder d'Podem assenyalar el desembre del passat any que, si hi ha acord amb PSOE i Ciutadans, la reforma de la Llei Electoral podria realitzar-se en els propers mesos; una proposta que ja va fer seva en les eleccions generals del 20 de desembre de 2015, quan va englobar aquesta reforma en un total de cinc grans acords, entre els quals també estaven garantir la independència de la justícia, el blindatge dels drets socials, la lluita contra la corrupció i el reconeixement de l'Espanya plurinacional.

Per a la direcció de Podem, el sistema electoral espanyol té efectes majoritaris en marcar la província com a circumscripció electoral. Això no obstant, si la formació estatge voldria canviar això, caldria abordar una reforma constitucional, ja que la Carta Magna apunta que "la llei distribuirà el nombre total de diputats, assignarà una representació mínima inicial a cada circumscripció i distribuirà els altres en proporció a la població ".

Podem es mou en la forquilla que marca la Constitució, en proposar augmentar fins a 400 el nombre d'escons al Congrés, un increment de 50 diputats que proposa triar a partir d'una circumscripció estatal. I per tal d'afrontar aquest augment d'escons sense incrementar el cost per a les arques públiques proposa rebaixar el sou dels diputats.

Per al secretari general de Podem, cal que aquesta reforma també inclogui al Senat, amb la finalitat que representi no a les províncies, sinó a les comunitats autònomes, i s'aproximi al model del Bundesrat alemany.