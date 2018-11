El temporal de neu que castiga el nord i l'est de la península va afectar a l'inici d'aquest matí a gairebé 1.200 quilòmetres de carreteres nacionals, en els quals cal destacar que es van tancar al trànsit la N-232 i la N-420 a Terol, i la N-232 i la N-232 a Castelló, mentre que en vies de nou províncies era necessari l'ús de cadenes o pneumàtics d'hivern per als cotxes.

Segons les dades de la Direcció General de Trànsit (DGT) sobre l'estat de les carreteres, recollits per Servimedia a les 10.00 hores, en aquest moment hi havia 349 trams de carreteres afectades per la neu o el gel, dels quals 69 estaven tancats a la circulació de vehicles (nivell negre), en 117 era necessària la utilització de cadenes o portar pneumàtics d'hivern (vermell), en 77 hi havia restriccions als camions (groc) i en 86 la neu a la calçada condicionava el trànsit (verd).

< p> Un total de 75 trams de carreteres pertanyien a la xarxa principal i les nevades co mplicaban la circulació en prop de 1.170 quilòmetres de la Xarxa de Carreteres de l'Estat.

L'acumulació de neu a la calçada va obligar a les autoritats a tancar al trànsit 100 quilòmetres repartits en quatre carreteres nacionals, situades a Terol ( N-232 a Torre d'Arques i N-420 a Perales del Alfambra) i Castelló (N-232 i N-232 a Morella).

Amb el nivell vermell (és a dir, els cotxes poden anar a 30 km / hi amb cadenes o pneumàtics d'hivern i està prohibida la circulació de camions, autobusos i vehicles articulats) havia 630 quilòmetres de carreteres nacionals distribuïts en nou províncies, entre ells els ports de Sant Glorio (N-621) tant en el seu vessant càntabra com lleons; Pajares (N-630); al costat asturià i el lleonès; Els Torns (N-629), a Cantàbria, i Pontón (N-625), a Lleó.

També era obligatori l'ús de cadenes o pneumàtics d'hivern en carreteres nacionals de Terol (A-23 en Burbaguena, N-211 en Fonts Clares i Montalbán, N-234 a Santa Eulàlia, N-234 a Terol i N-330 a Llibres), Castelló (a-23 a Viver, N-232 a Morella i N-234 a Barraques ), Guadalajara (N-211 a Castellar del Queixal), Àvila (N-502 a El Fresno), Girona (N-260 a Ribes de Freser) i Lleida (N-260 a Soriguera).

RESTRICCIONS a cAMIONS

a més, hi havia nivell groc (és a dir, prohibició de circulació a camions i vehicles articulats, i cotxes i autobusos a un màxim de 60 km / h) a al voltant de 440 quilòmetres de carreteres nacionals de vuit províncies del nord, el centre i l'est de la península.

en aquesta situació havia vies del centre repartides a Conca (a-40 a Zarza de Tajo), Guadalajara (N-211 a Molina), Àvila (N-110 El Fresno, N-403 a El Barraco i N-502 i n Mengamuñoz), així com a l'est, concretament a València (N-330 a Ademús i N-420 a Castielfabib) i Terol (N-211 a Monreal del Camp).

El mateix passava amb carreteres nacionals del nord, concentrades a Burgos (N-232 a l'Alt de Manzanedo), Cantàbria (a-67 i N-611 a Mataporquera) i Palència (N-611 a Canduela).