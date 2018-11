La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, va sostenir aquest dimarts que "la competència és bona", davant les dades de l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) que reflecteixen un ascens de Ciutadans fins al 20 , 7% dels vots , mentre que el PP continua sent la primera força política d'Espanya però amb el 26,3%.

en una entrevista a Telecinco recollida per Servimedia, la número dos de Mariano Rajoy a l'Executiu ha dit tenir la sensació que ara l as enquestes "generen estats d'opinió" , quan abans els mesuraven. En tot cas, va dir que a "tants mesos vista" de qualsevol convocatòria electoral serveixen per a "estudiar-les" i "analitzar-".

"La competència és bona" ??, va dir preguntada per aquest sondeig, segons el qual el president de Cs, Albert Rivera, és el líder polític més ben valorat pels espanyols. També ha considerat "bo" que quan queda "tant de temps" per a les pròximes eleccions, els ciutadans "vagin veient més enllà dels moments puntuals als quals es refereixen aquestes enquestes".

La també ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials va defensar que "cal fer les coses amb serietat i cal estar més a les decisions, als programes ia les mesures que a les dinàmiques d'imatges". En una democràcia, ha continuat, "tothom té el dret i l'obligació d'explicar-se i que la gent ho jutgi".

A més, ha considerat "bona" ??la dinàmica que s'ha generat perquè "tots passem el test del cotó" i evidenciar "si som coherents, quina és la nostra experiència de govern i què fem quan els ciutadans ens donen la seva confiança". Al cap ia la fi, va remarcar la vicepresidenta, les eleccions són "el punt d'inici per fer coses i gestionar".

Preguntada per les crítiques del PP a Cs i si hi ha preocupació per l'auge de la formació taronja, va contestar que en el Govern i al PP tenen "dret a defensar la seva gestió" i criticar les qüestions en què hi ha discrepàncies. "Puc estar d'acord amb Cs en algunes qüestions i en altres no ho estic" , ha reblat.