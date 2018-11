El trànsit ferroviari de passatgers pateix avui diverses alteracions com a conseqüència de la neu a les províncies d'Astúries, Lleó, Girona i Madrid, a més de limitacions de velocitat en diverses línies d'AVE.

Segons ha informat Renfe , el trànsit a la línia Lleó-Oviedo continua interromput entre Santibáñez i Ponts dels Fierros per acumulació de neu a les vies. Renfe ha establert un pla de transport alternatiu per carretera entre Lleó i Gijón.

Per la seva banda, el servei de Rodalies de Catalunya es troba interromput entre les estacions de Ripoll i Puigcerdà (línia R3) a causa d'una incidència causada per condicions meteorològiques adverses a l'estació de Ribes de Freser. A causa del mal estat de les carreteres en aquest tram no es presta servei alternatiu.

A la xarxa de Rodalies de Madrid, es troba suspès el servei de la línia C9 entre el Port de Navacerrada i Cotos. Se circula amb normalitat entre Cercedilla i el Port de Navacerrada.

A la xarxa d'ample mètric d'Astúries es mantenen Plans Alternatiu de Transport per carretera entre Tuilla-Laviana, Collanzo- Cabañaquinta i Nava-Infiesto per caiguda de arbres i acumulació d'aigua en determinats punts de la xarxa.

Finalment, els trens que circulen per les vies d'alta velocitat Madrid-Barcelona, ??Madrid-València i Madrid-Sevilla estan paralitzats per limitacions de velocitat establertes per Adif en diversos trams del recorregut (a 160 km / h).