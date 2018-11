El ministre de Foment, Íñigo de la Serna , va demanar aquest dilluns als conductors que siguin " molt cauts a l'hora d'agafar el cotxe " i que "< b> s'informin bé "davant un matí com la d'aquest dilluns, que va qualificar de" molt complicada ", situació que es perllongarà també demà.

" Hi ha de tenir molt de compte perquè la situació és difícil ", va afirmar de la Serna en una entrevista a la Cadena SER recollida per Servimedia , on va explicar que la AP-6 torna a estar tallada i els vehicles s'estan desviant per la N-6.

a més, ha defensat que les actuacions preses pel Govern davant aquestes noves nevades són les mateixes que en el cap de setmana de Reis , pel que ha sostingut que les diferències estan en la importància de les precipitacions i en l'actuació de Iberpistas , la concessionària de l'autopista , que segons ha recordat és autoritat en aquesta via.

"Pensem que les decisions de la concessions ria no van ser satisfactòries ", va denunciar De la Serna , que va recordar que Iberpistas té dos expedients sancionadors oberts, i que a més se li exigiran inversions addicionals, al que es afegiran les indemnitzacions que puguin rebre els conductors que van quedar bloquejats.

quant a la decisió del Ministeri de Defensa de no repercutir els costos de la Unitat Militar d'Emergències < / b> (UME) a ??Iberpistas, va explicar que es produeix perquè es tracta d'una tasca de salvament, però va afegir que "nosaltres sí que ho farem".