El ministre de Foment, Íñigo de la Serna , ha defensat aquest dilluns que " hi ha una demanda ciutadana " per ampliar la presó permanent revisable , encara que va admetre que el Govern no ha fet cap enquesta per constatar-.

Així es va expressar de la Serna en una entrevista a la 'Cadena SER' , on va defensar que la necessitat de llançar aquest projecte normatiu es basa en la experiència del Ministeri de Justícia .

a més, ha criticat que es qüestioni al Govern per prendre l'acció política en aquesta matèria mentre d'altra banda se l'acusa d'estar paralitzat.

"Anem a veure quina posició tenen els grups", va afegir el titular de Foment , qui va reiterar la necessitat d'aquests canvis perquè el Ministeri de Justícia , gràcies al seu " àmplia representació territorial ", és el que "sap el que passa dia a dia als jutjats ".