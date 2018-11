La Sala II del Tribunal Suprem ha fixat per al proper 21 mar , a les 10.15 hores, la vista pública dels recursos presentats contra la sentència de l'Audiència de Palma de Mallorca , de 17 de febrer de 2017, sobre el cas Nóos . Entre els recurrents figuren, entre altres, la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat, Iñaki Urdangarin, Diego Torres i Jaume Matas.

Iñaki Urdangari n, el seu soci, Diego Torres, i l'expresident de les Balears, Jaume Matas, van impugnar el passat mes de novembre davant el Tribunal Suprem els recursos de la Fiscalia i els governs de València i Balears que reclamen més penes de presó per als tres condemnats per la Audiència de Palma en el marc del cas Nóos .

Segons la sentència, el marit de la infanta Cristina va ser condemnat a més de sis anys de presó, el seu exsoci a més de vuit i l'expresident balear a més de tres anys de reclusió. La Sala va decidir deixar-lo en llibertat amb l'única mesura cautelar d'haver de presentar-se al jutjat els dies 1 de cada mes i li va permetre seguir residint a Suïssa .

a més, està obligat a comunicar si surt de la Unió Europea . Si la decisió del Suprem li és adversa haurà d'ingressar a la presó.

Urdangarin va assegurar al Suprem que no va aportar al procés cap document perquè no s'encarregava de temes fiscals, comptables ni financers i que "no se li pot demanar la lluna en un cove".

va afegir que mai hi va haver un pacte verbal per fer els fòrums de turisme i esport a Balears i València sinó una "conformitat política prèvia a la subscripció dels convenis de col·laboració" i que és falsa "la sempiterna referència" que no es va seguir el procediment legal establert .

Segons la seva argumentació, no hi ha previsió legal que reguli aquest tipus de convenis ia més només ell tenia capacitat per organitzar aquest cicle de conferències, ja que "el 'know how' no és públic i segueix pertanyent a exclusiva a l'Institut Nóos ".