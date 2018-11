L'autovia AP-6 es troba tallada des de les 08:40 des dels quilòmetres 42 al 80 per un accident multipl i, que s'ha produït en el quilòmetre 68 , de entrada a Madrid per la presència de gel a la calçada . Així mateix hi ha 351 carreteres afectades per la neu , de les quals, 50 estan tallades al trànsit, segons ha informat aquest dilluns la Direcció General de Trànsit (DGT).

a la Comunitat de Madrid , a aquesta hora, no és necessari l'ús de cadenes en cap port, encara que Morcuera i Navafría estan en 'precaució' per màquines treballant.

Durant la nit s'han escampat 183 tones de sal i 5.800 litres de salmorra , segons informa la Comunitat , que ha precisat que "ha estat una nit tranquil·la, amb només dos avisos, en el primer la Policia Local de Soto del Real sol·licitava a la < b> Direcció General de Carreteres tractament de sal a la M-608 i en el segon avís, en aquest cas a Madrid 112 , alertava de plaques de gel en aquesta mateixa carretera ".

Així mateix, ha explicat que" durant la nit i la matinada, un total de 157 persones i 40 màquines llevaneu han treballant per facilitar tar la mobilitat dels madrilenys , escampant 183 tones de sal i 5.800 litres de salmorra ".