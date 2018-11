Responsables de Bankia i representants dels sindicats tenen previst celebrar fins a quatre reunions aquesta setmana , la primera d'elles avui, amb l'objectiu de c errar un acord sobre l'ajust de plantilla en el grup financer després de la fusió amb BMN .

la primera de les reunions se celebra aquest dilluns i l'última està prevista per al dissabte 10 de febrer, dia en què acaba el termini per arribar a un acord entre empresa i sindicats.

els representants dels treballadors es queixen de la poca flexibilitat de Bankia en la negociació , doncs, denuncien, ha mantingut pràcticament invariable la seva proposta d'ajust de plantilla i de condicions en les tres setmanes de negociacions que porten.

El banc va plantejar una xifra inicial de 2.510 sortides , encara que després la va rebaixar a 2.291 . En tot cas, els representants dels treballadors la segueixen considerant elevada.

Per mostrar el seu rebuig al ERO , els sindicats han convocat concentracions avui, dimecres i dijous d'una hora (entre les 17.30 i les 18.30 hores) a les seus de Madrid , València , Múrcia , Granada i < b> Palma de Mallorca . A més, han cridat els treballadors a aturades parcials entre les 08.15 i les 08.45 hores avui, demà i dimecres.

A tot això s'uneix que els sindicats han convocat els treballadors del grup financer a que realitzin vaga dijous.

PROPOSTES ALLUNYADES

el passat dijous els sindicats van presentar una proposta que recull la reducció a 1.600 empleats de l' nombre d'afectats pel ERO .

La proposta sindical aposta per sortides voluntàries per a majors de 55 anys complerts a 31 de desembre de 2017 i adoptar mesures excepcionals pel que fa a edat en els territoris excedentaris.

els representants dels treballadors demanen un 80% de la retribució bruta total fins als 63 anys, aportacions al pla de pensions fins a aquesta edat i que se segueixi aplicant el conveni especial subscrit per l'entitat amb la Seguretat Social .

d'altra banda, s'advoca per sortides voluntàries per a menors de 55 a us amb una indemnització per un import equivalent a 33 dies de retribució bruta total per any de servei amb un límit de 24 mensualitats més primes.

Per exemple, aquestes primeres oscil·len entre 2.000 euros per cada tres anys d'antiguitat reconeguda i 24.000 euros quan siguin més de 20 anys , i es demana un import addicional per cada any que excedeixi dels 25 anys d'antiguitat < / b> (5.000 o 6.000 euros).

quant a la mobilitat geogràfica, es reclama que es compensi a partir de 51 quilòmetres amb entre 4.000 i 16.500 euros per la distància.

Bankia havia ofert als sindicats que, d'una banda, els empleats puguin accedir des dels 56 anys a la prejubilació , un any menys que en el plantejament inicial, comptant com a referència l'edat a 31 de desembre de 2017 . A més, hauran de tenir un mínim de 15 anys d'antiguitat .

Els treballadors que es prejubilin rebran un percentatge del salari brut total del 50% com a indemnització fins als 61 anys i es preveu que se segueixi aplicant el conveni especial subscrit per l'entitat amb la Seguretat Social fins als 63 anys.

D'altra banda, els menors de 56 anys rebrien una indemnització de 25 dies per any treballat amb un topall de 18 mensualitats , a més d'un plus d'antiguitat de 1.000 euros per cada tres anys de prestació de serveis. < / p>