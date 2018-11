La diputada socialista a l'Assemblea de Madrid Reis Maroto ha lamentat aquest divendres que dos de cada deu nous aturats siguin madrilenys i va explicar que les dades de l'atur de gener, coneguts avui, han deixat a 11.766 persones més inscrites en el Servei Públic d'Ocupació, 2.099 més que el mateix mes de l'any passat, i situa la xifra total d'aturats a la Comunitat de Madrid en 381.732 persones.

Maroto ha assenyalat que "les dades són preocupants perquè s'està produint un repunt de l'atur, tot i que l'economia creix a taxes del 3,6% "i ha destacat que" la recuperació econòmica no s'està traslladant al mercat laboral i això exigeix ??polítiques d'ocupació més eficaces que les que està duent a terme el Govern de Cristina Cifuentes ".

Així mateix, va reclamar canvis en la política laboral per combatre aquesta situació, reforçant la inspecció de treball i reformant els models de contractació que" evitin l'abús que es fa de la temporalitat, la p recariedad, amb contractes per hores i dies ".

A més, ha manifestat que el Govern presidit per Cristina Cifuentes" no té un full de ruta per canviar el model productiu madrileny amb un pes excessiu del sector serveis "i va considerar que "Madrid ha d'apostar per reforçar les activitats vinculades a la Indústria 4.0 i potenciar l'ocupació verda vinculat a la sostenibilitat ambiental i la lluita contra el canvi climàtic".