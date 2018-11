En una entrevista a TVE recollida per Servimedia, Acostades va assegurar que és feminista si per feminisme s'entén la lluita per la igualtat, i ha alertat que no accepta lliçons en aquest terreny perquè ha patit en pròpia pell el masclisme no només en política sinó en la seva anterior etapa professional.

"el que no sóc és comunista", va afegir, subratllant que en aquesta vaga s'apel·la a lluitar contra el capitalisme i la llibertat de mercat , una lluita en la qual en Ciutadans "no estem molt còmodes".

considera un "error" barrejar el feminisme amb altres qüestions ideològiques perquè considera que el feminisme ha de ser "plural " per poder ser útil, i va assegurar que ningú pot donar" carnets "de feminisme ni donar lliçons d'igualtat als dirigents de Ciutadans.

També va alertar aquest divendres que els missatges enviats per Carles Puigdemont reconeixent el fracàs del procés secessionista permeten constatar la diferència de discursos entre els separa tistes en públic i en privat, però no acaben amb el problema que suposa l'independentisme.

Acostades va recordar que porta molt de temps dient que el procés independentista "està mort" perquè no porta enlloc, però "el independentisme no desapareix amb aquests missatges ", perquè s'ha alimentat durant molts anys amb molts recursos públics en tots els àmbits.

La realitat, va assegurar, segueix sent" complicada ", tot i que aquests missatges si són una prova més que l'independentisme va sortir "dividit" i "debilitat" de les últimes eleccions a Catalunya, en què va preservar la majoria absoluta en escons però amb menys parlamentaris que en l'anterior legislatura i amb una victòria de Ciutadans.

Acostades va carregar contra la "ocurrència" d'Oriol Junqueras que Catalunya tingui una Presidència de la Generlitat "simbòlica" i una altra "efectiva", i ho va considerar un "nou capítol del xou". "Estan atrapats", ha assegurat, i necessiten "un titular cada dia" per intentar mantenir el focus d'atenció. Les factures que han de pagar els autònoms i els ciutadans a Catalunya i les llistes d'espera de la sanitat o la dependència, va replicar, no són simbòliques sinó reals.

En la seva opinió, la situació és "esperpèntica" , no té precedents, i la decisió del president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, d'ajornar la sessió d'investidura només pretén "guanyar temps", ja que els independentists "han promès una cosa que no podran complir" .

Acostades va rebutjar de nou la "pressió" del PP perquè se sotmeti a una sessió d'investidura que, encara que resulti fallida, serveixi per posar en marxa el termini de dos mesos en què es convocarien noves eleccions si ningú és elegit per presidir la Generalitat. El constitucionalisme, va esgrimir, ha de ser "realista i útil".

Va deixar clar en tot cas que Ciutadans no treballa amb l'escenari d'unes noves eleccions, entre altres coses perquè en celebrar amb la mateixa llei electoral no garantirien la resolució del problema existent a l'haver guanyat Ciutadans però no poder governar.