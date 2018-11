El portaveu de l'Executiva del PSOE, Óscar Puente, es va mostrar aquest divendres partidari que la líder de Ciutadans a Catalunya i vencedora en vots i escons a les eleccions del 21 de desembre, Inés Acostades, opti a la investidura com a presidenta de la Generalitat.

"Ningú la pot forçar, si no té una majoria és difícil que ho intenti", va dir Pont en una entrevista a RNE recollida per Servimedia quan se li va preguntar si Acostades ha de presentar la seva candidatura a la investidura.

però va apuntar tot seguit que "si això segueix així i almenys per mostrar que hi ha una alternativa, encara que no tingui possibilitats reals de prosperar, pot ser que no fos una mala solució, però primer cal esperar que l'independentisme, que és qui té la majoria (parlamentària), aclarida la incògnita i, si no ho fa, no seria d'descartar que pogués donar-se aquesta situació ".

el també alcalde de Valladolid va restar importància al que s'ha anomenat el 'pla M oncloa 'després dels missatges de Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín. Va assegurar sobre això que "encara" no hi ha condemnats, de manera que "parlar d'indults a hores d'ara" li sembla que "està completament fora de lloc".

Pont va afirmar que la situació de Puigdemont a Brussel·les està duent a debatre "sobre coses que no tenen la més mínima explicació lògica. Aquesta gent ha perdut el cap", ha afegit.

d'altra banda, ha criticat les paraules del ministre de Justícia, Rafael Catalá, en què dóna per fet que els líders independentistes que estan a l'estranger o presos, com Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, seran inhabilitats a la primavera, abans del judici, en aplicació de l'article 384 bis de la Llei d'enjudiciament criminal. "Més que precipitar-se, el que fa és no ser conscient de quines són les seves funcions i el seu paper, perquè aquestes decisions són dels tribunals", va dir.