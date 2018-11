La Policia Nacional, en col·laboració amb Europol, ha desarticulat una banda d'abast europeu que prostituïa dones nigerianes, 17 de les quals han estat alliberades a Saragossa.

Segons ha informat la policia, han estat arrestades 11 persones com a integrants d'aquesta xarxa, que tenia implantació a Espanya, Itàlia, Alemanya i Dinamarca.

Les dones prostituïdes eren captades Benin City (Nigèria) i viatjaven fins a Europa sota la promesa d'una vida millor. Una vegada a Espanya, eren obligades a exercir la prostitució fins que saldessin el deute i vivien sotmeses a un jurament de 'vudú-juju', pel qual comprometien a pagar el deute contret ja no denunciar els seus explotadors.

p> Un cop captades a Nigèria, la fase de trasllat es realitzava via terrestre per les rutes que travessen diferents països africans fins a la seva arribada a Líbia, on eren internades en campaments. Allà eren custodiades per un membre de l'organització fins que aconseguien l'encreuament a Europa, aquesta vegada per via marítima, utilitzant embarcacions en condicions insegures i amuntegades que les transportaven fins costes italianes.

MALTRACTAMENT FÍSIC I PSICOLÒGIC

Quan arribaven al país transalpí eren altres membres de l'organització qui s'encarregaven del seu allotjament, sempre en circumstàncies penoses, a l'espera de ser traslladades fins a Espanya, concretament Saragossa.

Un cop en territori espanyol, les víctimes eren lliurades al seu madame, iniciant-se la seva esclavitud sexual. Les dones eren reubicades en pisos de la banda que estaven habilitats tant per a l'allotjament de les víctimes com per al seu ús amb clients. Allà patien un continu tracte vexatori i vivien sota amenaces patint maltractament físic i psicològic.

Les dones eren sotmeses a llargues jornades d'explotació al carrer, fins a altes hores de la matinada, sota condicions higièniques sanitàries precàries i exposades a tota mena de perills. En acabar, havien de lliurar els diners obtinguts de la seva explotació sexual a la seva 'madame' com a part del pagament pel deute contret.