L'ONCE celebra i felicita Sant Valentí amb el cupó del 14 de febrer. I per unir-se al dia dels enamorats, posa en marxa una campanya de premis i regals, unida a la web 'www.CuponEspecial.es' que està inclosa en els cinc milions i mig de cupons del 14 de febrer, i que porten com lema 'Tocats per Sant Valentí'.

als premis habituals del cupó (35.000 euros i, si es juga 'La paga', a més, 3.000 euros al mes durant 25 anys), es uneix una promoció especial per a aquest cupó del 14 de febrer, d'un atraient color vermell, i que es podrà adquirir des d'aquest dijous 1 de febrer.

la promoció del cupó de l'ONCE Feliç Sant Valentí estarà vigent del 1 al 14 de febrer, ambdós inclosos. I per a participar, només cal adquirir aquest cupó, entrar a l'esmentada web, i introduir les dades personals i els corresponents al cupó adquirit (nombre, sèrie i codi de barres).

Cada cupó és una participació per a un sorteig final davant notari que es realitzarà el 16 de febrer. Els guanyadors hauran d'acreditar ser posseïdors del cupó premiat mitjançant la fotografia o escanejat del cupó. El regal consistirà en 254 caixes regal de sopars romàntics, que s'adjudicaran directament al web mitjançant la mecànica de moment guanyador, juntament amb un viatge a Venècia per a dues persones que serà sortejat entre tots els participants a la finalització de la promoció.

tRADICIÓ

El Dia de Sant Valentí és una tradició que l'Església catòlica, que va designar a aquest sant com a patró dels enamorats, per acabar amb la festa pagana de les Lupercales. Va ser l'any 494 dC, quan el papa Gelasi I va prendre la mesura de celebrar una festivitat catòlica el 14 de febrer.

Sobre la persona de Sant Valentí, es creu que va ser un dels tres màrtirs executats en temps de l'Imperi Romà. Va poder ser un metge romà que es va fer sacerdot i que casava els soldats, tot i estar prohibit per l'emperador; un bisbe de l'actual Terni (Itàlia); o el bisbe Valentí de Recia.

PREMIS

El Cupó Diari de l'ONCE ofereix, per 1,5 euros, 55 premis de 35.000 euros a les a cinc xifres. A més, el client té l'oportunitat, per 0,5 euros més, de jugar també a la sèrie, i guanyar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durant 25 anys, que s'afegirà al premi de 35.000 euros. Tindran premi de 500 euros els números anterior i posterior a l'agraciat; i premi de 200, 20, i 6 euros a les quatre, tres i dues darreres xifres, respectivament, del cupó premiat. Així com reintegraments d'1,5 euros a l'última i primera xifra.

Els cupons de l'ONCE es comercialitzen pels 20.000 agents venedors de l'ONCE. Com sempre, gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV), el client pot triar el nombre que més li agradi. A més, es poden adquirir des de la pàgina web oficial de Jocs ONCE ( 'www.juegosonce.es'), i establiments col·laboradors autoritzats.