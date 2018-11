La portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Margarita Robles, va qüestionar aquest dijous que un país com Espanya estigui "pendent" de Carles Puigdemont, una "persona fugada que ha eludit a la Justícia, i" tingui en escac a tota la població de Catalunya ".

d'aquesta manera, en una entrevista a TVE recollida per Servimedia, ha lamentat els dies" intensos "que s'estan vivint últimament a partir d'una situació" tan esperpèntica "com el que està passant a Catalunya. "Són dies intensos i amb aquest punt de esperpent i de manca de respecte de (Carles) Puigdemont a la ciutadania catalana", va dir Roures sobre la situació de l'expresident català.

Va ??restar interès a els missatges difosos amb reflexions de Puigdemont, i ha remarcat que el diputat de Junts per Catalunya proposat per presidir la Generalitat es creu el "salvador de Catalunya quan està portant en escac a la població catalana i, també, està portant a la divisió dins del seu propi m undo ".

En cualqueir cas, ha dit que es tracta d'una" manifestació privada de la realitat d'algú que ha perdut aquesta noció de la realitat "però, al seu parer," el més terrible és que hi hagi polítics ", tot i que va dubtar de considerar com a tal a Puigdemont, que no recordin que" la política és un servei púbic sempre a disposició dels ciutadans i no els ciutadans a disposició teva (del polític). "

Robles , magistrada en serveis especials, ha insistit que "el que diu el Tribunal Constitucional cal complir-lo" i ha considerat "exigible" que a Catalunya es proposi per a la Presidència de la Generalitat a "algú que respecti les decisions judicials".

Així mateix, ha opinat que "aquestes persones que només pensen en ells no poden pretendre governar una comunitat com Catalunya", i ha afegit que feta "a faltar" que no hi hagi valor en el món dels independentistes per dir "ja n'hi ha prou" a Carles Puigdemont.